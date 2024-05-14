Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 27 серія

Серія 27 | 14.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 27 серія! У 90-і роки знайдено труп бухгалтера військово-промислового заводу. На місці злочину оперативники виявили сліди від взуття ймовірного вбивці, а в кишені жертви записку з погрозами. Хто причетний до кримінальної справи? Дізнайтеся після перегляду 27 серії серіалу СТБ Історія одного злочину!

Куди зникла людина, сліди чобіт якої знайшли на місці злочину? Чому донька вбитого вважає себе винною в смерті батька? Який конфлікт стався між ними напередодні смерті? Дивіться подробиці в детективному серіалі Історія одного злочину 3 сезон.

Дивитись онлайн інші серіали на сайті СТБ

Історія одного злочину 3 сезон 26 серія