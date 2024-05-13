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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 26 серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 26 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 26 серія 3 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 26 | 13.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 26 серія! Правоохоронці розслідують справу щодо вбивства відомої психотерапевтки, яку відправили на той світ вкрай незвичним способом. Жінка поливала вдома квіти та постраждала від отрути, яка містилася в пульверизаторі. Який мотив мав вбивця? Дивіться в детективному серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

У лабораторії намагатимуться виявити речовину, яка містилася в ємності. Проте криміналісти не зможуть встановити її похідність, адже формула була невідомою досі. Невже хтось розробив нову отруту для вбивства Інеси? Першою підозрюваною стане племінниця жінки та її єдина спадкоємиця. До того ж юна дівчина працювала на кафедрі медицини й загальної хімії, тож мала доступ до багатьох препаратів. Невже Інесу вбила рідна людина? Фінал історії вас вразить! Не пропустіть 26 серію серіалу Історія одного злочину на сайті СТБ!

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