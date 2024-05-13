Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 25 серія

Серія 25 | 13.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 25 серія! У своїй квартирі було вбито відому фотохудожницю еротичного фото. Жертву знайшли із забиттям голови та з опіками шкіри від гарячої води у ванній. Хто пішов на такий страшний злочин? Подробиці дізнайтеся в детективі СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

Подруг фотографиня не мала, а єдиною близькою людиною був коханець Максим Павленко. Чи мав чоловік алібі в ніч трагедії? Про що він зізнається міліції? Як ток-шоу, на якому обговорювали скандальну творчість мисткині, допомогло правоохоронцям розкрити цю кримінальну справу? Дізнайтеся у 25 серії серіалу Історія одного злочину.

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