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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 25 серия

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Серия 25 | 13.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 25 серия! В своей квартире была убита известная фотохудожница эротического фото. Жертву нашли с ушибом головы и с ожогами кожи от горячей воды в ванной. Кто пошел на такое страшное преступление? Подробности узнайте в детективе СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

Подруг у фотографа не было, а единственным близким человеком был любовник Максим Павленко. Имел ли мужчина алиби в ночь трагедии? О чем он признается милиции? Как ток-шоу, на котором обсуждали скандальное творчество фотографа, помогло правоохранителям раскрыть это уголовное дело? Узнайте в 25 серии сериала Історія одного злочину.

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