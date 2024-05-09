Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 24 серия

Серия 24 | 09.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 24 серия! Ирина Чернявская вместе с подругой и ее ребенком оказываются в подвале неизвестного дома. Впоследствии становится понятно – их похитили, а до этого накачали сильнодействующим снотворным. Чьих это рук дело? И какой был план у преступников?

Параллельно правоохранители расследуют убийство пожилого мужчины. Оперативники знают, кто киллер, ведь давно на него охотятся. Профессиональный убийца отправляет на тот свет одну за другой жертв, оставляя возле них свою визитку – платок с японским иероглифом, что в переводе означает ниндзя. Как удастся его поймать? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон 24 серия!

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