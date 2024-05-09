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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 23 серия

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Серия 23 | 09.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 23 серия! Жестокое убийство девушек-подростков всколыхнуло столицу. Одна из жертв была найдена бездомным возле свалки в сумке с многочисленными ножевыми ранениями. Кто причастен к этому преступлению? Этот вопрос раскроется во время расследования оперативниками в сериале Історія одного злочину.

Убийство произошло в ночь Хэллоуина в компании молодых людей, которые были значительно взрослее жертв. Среди них был брат одной из девочек, у которого на странице в соцсети найдут видео с якобы жертвоприношением. Что узнают детективы, пообщавшись с компанией, которая была с убитыми той ночью? Причастны ли они к преступлению? Покажет Історія одного злочину 3 сезон 23 серия – смотрите уже сейчас на сайте СТБ!

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