Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 23 серія

Серія 23 | 09.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 23 серія! Жорстоке вбивство дівчат-підлітків сколихнуло столицю. Одну із жертв було знайдено безхатьком біля смітнику в сумці із чисельними ножовими пораненнями. Хто причетний до цього злочину? Це питання розкриється під час розслідування оперативниками в серіалі Історія одного злочину.

Вбивство сталося в ніч Хелловіну в компанії молодих людей, які були значно дорослішими за жертв. Серед них був брат однієї з дівчат, в якого на сторінці в соцмережі знайдуть відео з нібито жертвоприношенням. Що дізнаються детективи, поспілкувавшись із компанією, яка була з убитими тієї ночі? Чи причетні вони до злочину? Покаже Історія одного злочину 3 сезон 23 серія – дивіться вже зараз на сайті СТБ!

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