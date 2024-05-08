Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 22 серія

Серія 22 | 08.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 22 серія!

Альбіну Малиновську – директорку одного з невеликих банків – отруїли. Бізнесвумен знайшли бездиханною в її ж квартирі. Після розтину правоохоронці дізналися, що Альбіні підсипали ціанистий калій.

У детективі Історія одного злочину 3 сезон 22 серія слідчі з’ясують, що Малиновській погрожували. Через це жінка придбала зброю й навіть звернулася до охоронної агенції. Напередодні її смерті охоронці оглянули квартиру Альбіни й не знайшли там нічого підозрілого. Як тоді вбивця зміг отруїти Малиновську? Дізнайтеся в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 22 серія.

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