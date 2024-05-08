Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 21 серія

Серія 21 | 08.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 21 серія!

Сніжану Лапшину знайшли задушеною у власному ліжку. Жінка разом зі своїм чоловіком, дипломатом Сергієм, як раз чекала на вирок суду. Чи пов’язане її вбивство із судовим розглядом? Покаже детектив Історія одного злочину 3 сезон 21 серія.

Наукою доведено, що найчастіше близькі люди душать своїх жертв. Тому, попри алібі, Сергій не випадає з кола підозрюваних. Тим паче він мав серйозний мотив. Та чи справді це він вирішив піти на такий злочин? І як із вбивством підслідної пов’язаний один із правоохоронців? Дізнайтеся в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 21 серія.

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