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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 21 серия

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Серия 21 | 08.05.2024 | Сезон 3

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Снежану Лапшину нашли задушенной в собственной постели. Женщина вместе со своим мужем, дипломатом Сергеем, как раз ждала приговор суда. Связано ли ее убийство с судебным разбирательством? Покажет детектив Історія одного злочину 3 сезон 21 серия.

Наукой доказано, что чаще всего близкие люди душат своих жертв. Поэтому, несмотря на алиби, Сергей не выпадает из круга подозреваемых. Тем более он имел серьезный мотив. Но действительно ли это он решил пойти на такое преступление? И как с убийством подследственной связан один из правоохранителей? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон 21 серия.

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