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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 20 серия

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Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 20 серия! Напарник сотрудника ГАИ стал жертвой взрыва машины, которую неизвестный припарковал посреди Бориспольского шоссе.

Главным подозреваемым стал сутенер по прозвищу Седой. За несколько дней до инцидента его задержали именно эти патрульные милиции, на которых было совершено нападение. Было ли это дело вендеттой от преступника? Ведь статья, которую ему инкриминировали, была тяжелой, что перечеркивало его жизнь. Правоохранители проведут подробное расследование и установят, кто убил патрульного. Окажется, что владелец автомобиля уже полгода находится в розыске как без вести пропавший. Смотрите, как будет двигаться это дело в сериале Історія одного злочину 3 сезон 20 серия.

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