Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 20 серія

Серія 20 | 07.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 20 серія! Напарник співробітника ДАІ став жертвою вибуху автівки, яку невідомий припаркував посеред Бориспільського шосе.

Головним підозрюваним став сутенер на прізвисько Сивий. За кілька днів до інциденту його затримали саме ці патрульні міліції, на яких було скоєно напад. Чи була ця справа вендетою від злочинця? Адже стаття, яку йому інкримінували, була важкою, що перекреслювало його життя. Правоохоронці проведуть детальне розслідування та встановять, хто вбив патрульного. Виявиться, що власник автівки вже пів року перебуває в розшуку як безвісти зниклий. Дивіться, як рухатиметься ця справа в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 20 серія.

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