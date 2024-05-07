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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 19 серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 19 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 19 серія 3 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 19 | 07.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 19 серія! Молодого магната вбивають пострілом із гвинтівки посеред білого дня. Вбивця перебував у цей час у будинку навпроти та чекав свою жертву. Хто цей снайпер? Дізнайтеся після перегляду 19 серії детективного серіалу Історія одного злочину!

Першою підозрюваною стане колишня дружина Миколи. Жінка відома своїми скандальними вчинками. Одним із таких була публічна погроза – вбити чоловіка через образи, які він їй завдав. Повірити в її наміри не складно, адже жінка вправно володіє зброєю та влучно стріляє в ціль. Про що вона розкаже детективам при зустрічі? Дізнайтеся в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 19 серія.

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