Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 18 серія

Серія 18 | 06.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 18 серія! Міліція розслідуватиме справу вбивстві відомого телеведучого. На місці злочину слідчі побачили моторошну картину – Франсуа завдали 15 ножових поранень. Згодом стане відомо, що хлопець мав чимало ворогів через свою скандальну діяльність – висвітлення світського життя.

У той злощасний вечір були зйомки нової програми в нічному клубі Монако. Франсуа взяв скандальне інтерв’ю в бізнесмена Тимура Вахіпова, якого зняв разом із невідомою жінкою, викривши чоловіка в зраді своєї дружини. Впливовий Тимур на камеру пригрозив ведучому. Та невже це були не просто слова, а він дійсно причетний до вбивства? Дізнайтеся в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 18 серія.

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