Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 17 серія

Серия 17 | 06.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 17 серія! Дізнайтеся резонансну історію вбивства вагітної співробітниці МВС. Жінка приховувала вдома секретні матеріали, які находилися в неї нелегально. Як вона їх отримала? І чи стало це причиною смертельного нападу? Покаже детектив Історія одного злочину 3 сезон 17 серія.

Думки щодо мотиву нападу розділилися. Слідчий каже, що жінка стала жертвою звичайного грабіжника. Криміналіст виніс інший вердикт: діяв досвідчений вбивця, бо напав ззаду, а так орудують спецназівці та професійні кілери. Тож хто причетний до нападу на жінку? І які мав мотиви? Чи вдасться міліції покарати вбивцю колеги? Дізнайтеся в серіалі Історія одного злочину 3 сезон.

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