Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 16 серія

Серія 16 | 02.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 16 серія! Мертвого хлопця знаходять під Мостом закоханих у Києві в День святого Валентина. Які обставини передували цьому? Дізнайтеся в цьому епізоді детективу СТБ!

Міліція встановила особу загиблого, і їм виявився відомий правозахисник та номінант міжнародних премій за боротьбу за права людини. ЗМІ вибухнили новиною: загинула остання надія суспільства на справедливість. Оскільктхарактер травм хлопця не свідчив про самогубство, міліція відкрила справу про вбивство та почала опрацювання всіх версій мотивів. Перша була пов’язана з діяльністю жертви. Чи підтвердяться гіпотези? Дізнайтеся в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 16 серія.

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