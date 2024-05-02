Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 15 серія

Серія 15 | 02.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 15 серія! Цього разу оперативники розслідують пограбування з вбивством відомої співачки гурту, який був популярний наприкінці 20-го сторіччя. Як до справи причетні прихильники артистки? Покаже новий епізод детективу Історія одного злочину.

Міліція першочергово допитала продюсера. Саме він першим знайшов її мертве тіло. Свідки також розкажуть, що бачили двох молодиків незадовго до смерті дівчини біля її дома. Чи були це фанати співачки? Або недоброзичливці, які й відправили на той світ молоду жінку? Дізнайтеся всі подробиці в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 15 серія.

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