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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 15 серия

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Серия 15 | 02.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 15 серия! На этот раз оперативники расследуют ограбление с убийством известной певицы группы, которая была популярна в конце 20-го века. Как к делу причастны поклонники артистки? Покажет новый эпизод детектива Історія одного злочину.

Милиция в первую очередь допросила продюсера. Именно он первым нашел ее мертвое тело. Свидетели также расскажут, что видели двух парней незадолго до смерти девушки возле ее дома. Были ли это фанаты певицы? Или недоброжелатели, которые и отправили на тот свет молодую женщину? Узнайте все подробности в сериале Історія одного злочину 3 сезон 15 серия.

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