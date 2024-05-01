Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 14 серия

Серия 14 | 01.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 14 серия и станьте свидетелями расследования жуткого убийства экстрасенса!

На одном из автовокзалов Киева была найдена кровавая дорожная сумка. Ее содержимое привело в ужас даже бывалых детективов. В чемодане обнаружили расчлененную женщину, которой перед этим нанесли травму головы. Психопат-преступник действовал умело, потому что знал технику анатомического вскрытия тела. Впоследствии оказалось, что женщина была экстрасенсом, к услугам которой обращались даже сотрудники службы розыска. Связана ли ее деятельность с убийцей? Покажет Історія одного злочину 3 сезон 14 серия.

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