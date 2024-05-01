Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 13 серия

Серия 13 | 01.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 13 серия! Милиция пытается найти преступника под псевдонимом Цезарь, который убивает своих жертв ядом. Оперативники уверяют, что убийца страдает манией величия, ведь ему нравится наблюдать, как страдают люди перед смертью. Узнайте больше подробностей в детективе Історія одного злочину 3 сезон 13 серия!

Расследование приведет к парню с расстройствами психики – Юрию Мухину. Но окажется, что он всего лишь фанат Цезаря. Во время его допроса становится известно о новом отравлении. Что приведет правоохранителей к преступнику? Покажет сериал СТБ Історія одного злочину 3 сезон 13 серия.

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