Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 12 серия

Серия 12 | 30.04.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 12 серия! По столице прошла волна серийных убийств, которые стали большим вызовом для правоохранителей. Ведь эти уголовные дела произошли накануне Евровидения в 2005, когда в город должно было приехать большое количество иностранцев. Как милиция раскроет дело и вернет безопасность в столице? Смотрите в сериале Історія одного злочину 3 сезон 12 серия!

Все жертвы были связаны общим признаком: они были задушены тонкой удавкой. Показания свидетелей приведут оперативников к психопату Захару Лукину. Мужчина на глазах у милиции покончит жизнь самоубийством, а впоследствии окажется, что нападения совершал не он. Так кто же убийца? Узнайте в детективном сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон 12 серия!

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