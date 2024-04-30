Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 11 серия
Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 11 серия! В начале 2000-х общество всколыхнула новость о жестоком и странном убийстве известной телеведущей. Милиция нашла полностью обескровленную девушку. Как убийца забрал 4 литра крови? Стала ли женщина жертвой ритуала сектантов? Ответы – в детективном сериале Історія одного злочину 3 сезон 11 серия.
Оперативники в первую очередь взялись за отработку различных сект, неформальных ортодоксальных групп лиц, которые совершают ритуалы с жертвоприношением. Что узнает милиция после изучения старинных архивов? Странной зацепкой станет то, что уже были похожие преступления на этом же месте. Как связаны уголовные дела и что приведет детективов к убийце? Смотрите сериал СТБ Історія одного злочину 3 сезон 11 серия и узнайте все подробности.
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