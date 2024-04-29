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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 10 серия

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Серия 10 | 29.04.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 10 серия! Узнайте, к каким непредсказуемым открытиям придет полиция при расследовании дела об убийстве в собственной квартире известной певицы.

Первым подозреваемым станет парень девушки, ведь он имел основания для ревности. Но так как у Игната было алиби, оперативники продолжили искать преступника. Каково будет удивление оперативников, когда они узнают, что в квартире на самом деле находилась дублерша звезды. Так кто был настоящей мишенью убийцы? И был ли он среди фанатов певицы? Смотрите больше подробностей в сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон 10 серия!

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