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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 10 серія

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Серія 10 | 29.04.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 10 серія! Дізнайтеся, до яких непередбачуваних відкриттів прийде поліція при розслідуванні справи про вбивство у власній квартирі відомої співачки.

Першим підозрюваним стане хлопець дівчини, адже він мав підстави для ревнощів. Але так як у Гната було алібі, оперативники продовжили шукати злочинця. Яким буде здивування оперативників, коли вони дізнаються, що у квартирі насправді знаходилася дублерша зірки. Тож хто був справжньою мішенню вбивці? І чи був він серед фанатів співачки? Дивіться більше подробиць у серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон 10 серія!

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