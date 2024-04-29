Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 9 серія

Серія 9 | 29.04.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 9 серія! У цьому епізоді оперативна група розслідуватиме вбивство віртуозного піаніста Іллі Кравця. Чоловікові стало погано під час виступу, і, ледь догравши, він пішов за сцену та впав, назавжди покинувши цей світ.

Психолог Головного управління МВС України склав психологічний портрет убитого піаніста та заявив, що жертва мала манію величності. Маестро вважав, що мав право розпоряджатися долями людей, а в разі непокори міг навіть мститися. Оперативники знайдуть у гримерці ключ від сейфу. Що вони там виявлять? І як це призведе до розкриття справи? Дивіться в детективі Історія одного злочину 3 сезон.

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