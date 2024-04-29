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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 9 серия

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Серия 9 | 29.04.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 9 серия! В этом эпизоде оперативная группа будет расследовать убийство виртуозного пианиста Ильи Кравца. Мужчине стало плохо во время выступления, и, едва доиграв, он ушел за сцену и упал, навсегда покинув этот мир.

Психолог Главного управления МВД Украины составил психологический портрет убитого пианиста и заявил, что жертва имела манию величия. Маэстро считал, что имел право распоряжаться судьбами людей, а в случае неповиновения мог даже мстить. Оперативники найдут в гримерке ключ от сейфа. Что они там обнаружа? И как это приведет к раскрытию дела? Смотрите в детективе Історія одного злочину 3 сезон.

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