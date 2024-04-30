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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 11 серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 11 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 11 серія 3 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 11 | 30.04.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 11 серія! На початку 2000-х суспільство сколихнула новина про жорстоке та дивне вбивство відомої телеведучою. Міліція знайшла повністю знекровлену дівчину. Як вбивця забрав 4 літри крові? Чи стала жінка жертвою ритуалу сектантів? Відповіді – в детективному серіалі Історія одного злочину 3 сезон 11 серія.

Оперативники першочергово взялися за відпрацювання різноманітних сект, неформальних ортодоксальльних груп осіб, які вчиняють ритуали із жертвоприношенням. Що дізнається міліція після вивчення старовинних архівів? Дивною зачіпкою стане те, що вже були схожі злочини на цьому ж місці. Як пов’язані кримінальні справи? І що приведе детективів до вбивці? Дивіться серіал СТБ Історія одного злочину 3 сезон 11 серія та дізнайтеся всі подробиці.

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