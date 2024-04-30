Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 12 серія
Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 12 серія! Столицею пройшла хвиля серійних вбивств, що стали неабияким викликом для правоохоронців. Адже ці кримінальні справи сталися напередодні Євробачення у 2005, коли в місто мала б приїхати багата кількість іноземців. Як міліція розкриє справу та поверне безпеку в столиці? Дивіться в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 12 серія!
Усі жертви були пов’язані за спільною ознакою: вони були задушені тонкою удавкою. Покази свідків приведуть оперативників до психопата Захара Лукіна. Чоловік на очах у міліції вкоротить собі віку, а згодом виявиться, що напади скоював не він. То ж хто вбивця? Дізнайтеся в детективному серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон 12 серія!
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