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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 13 серія

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Серія 13 | 01.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 13 серія! Міліція намагається знайти злочинця під псевдонімом Цезар, який вбиває своїх жертв отрутою. Оперативники запевняють, що вбивця страждає на манію величі, адже йому подобається спостерігати, як страждають люди перед смертью. Дізнайтеся більше подробиць у детективі Історія одного злочину 3 сезон 13 серія!

Розслідування приведе до хлопця з розладами психіки – Юрія Мухіна. Але виявиться, що він лише фанат Цезаря. Під час його допиту стає відомо про нове отруєння. Що приведе правоохоронців до злочинця? Покаже серіал СТБ Історія одного злочину 3 сезон 13 серія.

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