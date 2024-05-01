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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 14 серія

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Серія 14 | 01.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 14 серія та станьте свідками розслідування моторошного вбивства екстрасенса!

На одному з автовокзалів Києва була знайдена кривава дорожня сумка. Її вміст навів жаху навіть на досвідчених детективів. У валізі виявили розчленену жінку, якій перед цим нанесли травму голови. Психопат-злочинець діяв вміло, бо знався на техніці анатомічного розтину тіла. Згодом виявилося, що жінка була екстрасенсом, до послуг якої зверталися навіть співробітники служби розшуку. Чи пов’язана її діяльність зі вбивцею? Покаже Історія одного злочину 3 сезон 14 серія.

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