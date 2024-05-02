Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 16 серия

Серия 16 | 02.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 16 серия! Мертвого парня находят под Мостом влюбленных в Киеве в День святого Валентина. Какие обстоятельства предшествовали этому? Узнайте в этом эпизоде детектива СТБ!

Милиция установила личность погибшего, и им оказался известный правозащитник и номинант международных премий за борьбу за права человека. СМИ взорвались новостью: погибла последняя надежда общества на справедливость. Так как характер травм парня не свидетельствовал о самоубийстве, милиция открыла дело об убийстве и начала проработку всех версий мотивов. Первая была связана с деятельностью жертвы. Подтвердятся ли гипотезы? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон 16 серия.

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