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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 17 серия

Смотреть онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 17 серия. Детективный сериал Історія одного злочину 17 серия 3 сезон смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 17 | 06.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 17 серия! Узнайте резонансную историю убийства беременной сотрудницы МВД. Женщина скрывала дома секретные материалы, которые находились у нее нелегально. Как она их получила и стало ли это причиной смертельного нападения? Покажет детектив Історія одного злочину 3 сезон 17 серия.

Мнения относительно мотива нападения разделились. Следователь говорит, что женщина стала жертвой обычного грабителя. Криминалист вынес другой вердикт: действовал опытный убийца, потому что напал сзади, а так орудуют спецназовцы и профессиональные киллеры. Так кто причастен к нападению на женщину? И какие у него были мотивы? Удастся ли милиции наказать  убийцу коллеги? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон.

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