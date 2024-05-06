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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 18 серия

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Серія 18 | 06.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 18 серия! Милиция будет расследовать дело об убийстве известного телеведущего. На месте преступления следователи увидели жуткую картину – Франсуа нанесли 15 ножевых ранений. Впоследствии станет известно, что парень имел немало врагов из-за своей скандальной деятельности – освещения светской жизни.

В тот злосчастный вечер были съемки новой программы в ночном клубе Монако. Франсуа взял скандальное интервью у бизнесмена Тимура Вахипова, которого снял вместе с неизвестной женщиной, уличив мужчину в измене своей жене. Влиятельный Тимур на камеру пригрозил ведущему. Но неужели это были не просто слова, а он действительно причастен к убийству? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон 18 серия.

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