Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 18 серия

Серія 18 | 06.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 18 серия! Милиция будет расследовать дело об убийстве известного телеведущего. На месте преступления следователи увидели жуткую картину – Франсуа нанесли 15 ножевых ранений. Впоследствии станет известно, что парень имел немало врагов из-за своей скандальной деятельности – освещения светской жизни.

В тот злосчастный вечер были съемки новой программы в ночном клубе Монако. Франсуа взял скандальное интервью у бизнесмена Тимура Вахипова, которого снял вместе с неизвестной женщиной, уличив мужчину в измене своей жене. Влиятельный Тимур на камеру пригрозил ведущему. Но неужели это были не просто слова, а он действительно причастен к убийству? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон 18 серия.

Смотреть онлайн другие сериалы на сайте СТБ

Історія одного злочину 3 сезон 17 серия