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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 19 серия

Смотреть онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 19 серия. Детективный сериал Історія одного злочину 19 серия 3 сезон смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 19 серия! Молодого магната убивают выстрелом из винтовки посреди белого дня. Убийца находился в это время в доме напротив и поджидал свою жертву. Кто этот снайпер? Узнаете после просмотра 19 серии детективного сериала Історія одного злочину!

Первой подозреваемой станет бывшая жена Николая. Женщина известна своими скандальными поступками. Одним из таких была публичная угроза – убить мужа из-за обид, которые он ей причинил. Поверить в ее намерения не сложно, ведь женщина умело владеет оружием и метко стреляет в цель. О чем она расскажет детективам при встрече? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон 19 серия.

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