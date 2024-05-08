Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 22 серия

Серия 22 | 08.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 22 серия!

Альбину Малиновскую – директора одного из небольших банков – отравили. Бизнесвумен нашли бездыханной в ее же квартире. После вскрытия правоохранители узнали, что Альбине подсыпали цианистый калий.

В детективе Історія одного злочину 3 сезон 22 серия следователи выяснят, что Малиновской угрожали. Из-за этого женщина приобрела оружие и даже обратилась в охранное агентство. Накануне ее смерти охранники осмотрели квартиру Альбины и не нашли там ничего подозрительного. Как тогда убийца смог отравить Малиновскую? Узнайте в сериале Історія одного злочину 3 сезон 22 серия.

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