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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 24 серія

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Серія 24 | 09.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 24 серія! Ірина Чернявська разом із подругою та її дитиною опиняються в підвалі невідомого будинку. Згодом стає зрозуміло – їх викрали, а до цього накачали сильнодіючим снодійним. Чиїх це рук справа? І який був план у злочинців?

Паралельно правоохоронці розслідують вбивство літнього чоловіка. Оперативники знають, хто кілер, адже давно на нього полюють. Професійний вбивця відправляє на той світ одну за одною жертв, лишаючи біля них свою візитівку – хустинку з японським ієрогліфом, що в перекладі означає ніндзя. Як вдасться його спіймати? Дізнайтеся в серіалі Історія одного злочину 3 сезон 24 серія!

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