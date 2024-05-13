Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 26 серия

Серия 26 | 13.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 26 серия! Правоохранители расследуют дело об убийстве известной психотерапевта, которую отправили на тот свет крайне необычным способом. Женщина поливала дома цветы и пострадала от яда, который содержался в пульверизаторе. Какой мотивом был у убийцы? Смотрите в детективном сериале СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

В лаборатории будут пытаться выявить вещество, которое содержалось в емкости. Однако криминалисты не смогут установить его производность, ведь формула была неизвестной до сих пор. Неужели кто-то разработал новый яд для убийства Инессы? Первой подозреваемой станет племянница женщины и ее единственная наследница. К тому же юная девушка работала на кафедре медицины и общей химии, поэтому имела доступ ко многим препаратам. Неужели Инессу убил родной человек? Финал истории вас поразит! Не пропустите 26 серию сериала Історія одного злочину на сайте СТБ!

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