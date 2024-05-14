Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 27 серия

Серия 27 | 14.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 27 серия! В 90-е годы найден труп бухгалтера военно-промышленного завода. На месте преступления оперативники обнаружили следы от обуви предполагаемого убийцы, а в кармане жертвы записку с угрозами. Кто причастен к уголовному делу? Узнайте после просмотра 27 серии сериала СТБ Історія одного злочину!

Куда исчез человек, следы сапог которого нашли на месте преступления? Почему дочь убитого считает себя виновной в смерти отца? Какой конфликт произошел между ними накануне смерти? Смотрите подробности в детективном сериале Історія одного злочину 3 сезон.

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