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Video: Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 28 серия

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Серия 28 | 14.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 28 серия! В кочегарке посреди ночи обнаруживают кровь 10-летней девочки Алисы. В печи находят останки органического пепла, что указывает на то, что тело сожгли.

На месте преступления задержат работника котельной, который окажется психически больным. Юноша расскажет, что накануне преступления его кто-то выманил из кочегарки. Врач подозреваемого уверяет милицию, парень не способен пойти на убийство. Следствие тронется с места, когда родители девочки сообщат, что недавно Алиса вспоминала неизвестного мужчину по имени Федя, который приставал к ней возле школы. Был ли он убийцей? Или кто-то хочет запутать оперативников? Смотрите в детективе Історія одного злочину 3 сезон 28 серия.

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