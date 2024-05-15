Історія одного злочину 3 сезон: смотреть онлайн 30 серия

Серия 30 | 15.05.2024 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Історія одного злочину 3 сезон 30 серия! В центре Киева убивают наследницу крупной бизнес-империи. Однако, несмотря на большое состояние, женщина вела скромную жизнь и работала учительницей в обычной школе. Что в этой истории не так? Узнайте в детективе СТБ Історія одного злочину!

Оказалось, родители погибшей девушки недавно погибли в автокатастрофе и жертва должна была делить наследство со своей сестрой. Возможно, родной человек пошел на преступление ради выгоды? Эту версию не исключали оперативники. Узнайте, какой будет кульминация расследования в сериале Історія одного злочину 3 сезон 30 серия!

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