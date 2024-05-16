Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 32 серія

Серія 32 | 16.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 32 серія! Детективи почнуть розслідування вбивства сина відомої співачки шансону та художника Родіона Воропаєва та згодом опиняться у вирі нових душогубств. Дивіться, як міліція буде розплутувати клубок таємниць у серіалі Історія одного злочину.

Попри те, що в його майстерні, на місці злочину, була чисельна кількість відбитків пальців, слідчим було складно підібратися до злочинця. Детективам стане відомо, що хлопець відстоював права секс-меншин, за що неодноразово отримував погрози від людей із кримінальним минулим. Чи причетні вони до скоєння вбивства? Дізнайтеся в серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон 32 серія.

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