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Video: Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 33 серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 33 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 33 серія 3 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 33 | 20.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 33 серія! У покинутому підвалі знаходять дочку власника великої енергетичної компанії. Дівчину привязала до стільця та всадили ніж у серце. Хто це зробив? Покаже новий епізод детективної драми Історія одного злочину.

Антураж на місці злочину був специфічний, що навело слідчу на думку, що діє маніяк. Чому колеги не згодні з Іриною Чернявською? Хто на думку батька загиблої міг бути причетний до злочину? І як із цим пов’язана діяльність бізнесмена? Правоохоронці потраплять у залаштуники кримінального світу, аби дістатися правди. Дивіться, як розвиватиметься слідство в серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон.

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