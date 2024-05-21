Історія одного злочину 3 сезон: дивитись онлайн 36 серія

Серія 36 | 21.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 3 сезон 36 серія! За дивних обставин гине дружина заступника міністра фінансів. На перший погляд смерть схожа на самогубство, проте, чим довше слідчі розслідують цю справу, тим більше запитань виникає…

У серіалі Історія одного злочину детективи з’ясують, що жінка мала таємного коханця. Можливо чоловік про це дізнався й вирішив поквитатися з невірною дружиною? Чому оперативники вирішать провести обшук у квартирі його доньки? Яка знахідка стане підставою для її арешту? Чи причетний також батько до цієї справи? Усі відповіді дізнайтеся в серіалі СТБ Історія одного злочину 3 сезон!

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