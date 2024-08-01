Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 27 серия

Серия 27 | 01.08.2024 | Сезон 2

Не пропустите расследование резонансного убийства сотрудника интерпола. Смотрите онлайн криминальный сериал Історія одного злочину 2 сезон 27 серия на сайте СТБ. Вы будете поражены!

В 27 серии детективного сериала Історія одного злочину прямо возле собственного дома был убит подполковник интерпола Борис Симиренко. Мужчине подбросили под ноги гранату, от чего он мгновенно погиб. Именно профессиональная деятельность Симиренко стала основной версией его трагической гибели. Неужели кто-то из международных преступников решил устранить подполковника? За дело взялись не только лучшие следователи главного управления милиции, но и лучшие работники интерпола. Удастся ли сильной команде найти преступника? Узнайте ответы на все вопросы – смотрите онлайн детектив Історія одного злочину 2 сезон 27 серия.

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