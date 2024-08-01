Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Серія 27 | 01.08.2024 | Сезон 2

Не пропустіть розслідування резонансного вбивства співробітника інтерполу. Дивіться онлайн кримінальний серіал Історія одного злочину 2 сезон 27 серія на сайті СТБ. Ви будете вражені!

У 27 серії детективного серіалу Історія одного злочину прямо біля власного будинку було вбито підполковника інтерполу Бориса Симиренка. Чоловіку підкинули під ноги гранату, від чого він миттєво загинув. Саме професійна діяльність Симиренка стала основною версією його трагічної загибелі. Невже хтось із міжнародних злочинців вирішив усунути підполковника?

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