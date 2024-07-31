Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія
Не пропустіть резонансне розслідування справи в якій пов’язані смерть, переслідування слідчої та наркоторгівля. Дивіться онлайн кримінальний серіал Історія одного злочину 2 сезон 26 серія на сайті СТБ.
У 26 серії детективного серіалу Історія одного злочину під час затримання наркоторговців працівником міліції було застрелено одного з членів банди. Брат загиблого заявив до прокуратури на слідчу Кудрявцеву, що вона нібито була причетною до їхнього наркобізнесу і мала з нього відсоток від прибутку, тому власне через це вбила одного з членів угруповання. Прокуратура також звинувачувала слідчу. Чи вдасться колегам захистити Кудрявцеву? Дізнайтеся подробиці справи у детективі Історія одного злочину 2 сезон 26 серія.
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