Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Серія 27 | 31.07.2024 | Сезон 2

Не пропустіть резонансне розслідування справи в якій пов’язані смерть, переслідування слідчої та наркоторгівля. Дивіться онлайн кримінальний серіал Історія одного злочину 2 сезон 26 серія на сайті СТБ.

У 26 серії детективного серіалу Історія одного злочину під час затримання наркоторговців працівником міліції було застрелено одного з членів банди. Брат загиблого заявив до прокуратури на слідчу Кудрявцеву, що вона нібито була причетною до їхнього наркобізнесу і мала з нього відсоток від прибутку, тому власне через це вбила одного з членів угруповання. Прокуратура також звинувачувала слідчу. Чи вдасться колегам захистити Кудрявцеву? Дізнайтеся подробиці справи у детективі Історія одного злочину 2 сезон 26 серія.

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