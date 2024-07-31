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Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 2 сезон 25 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 25 серія 2 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 25 | 31.07.2024 | Сезон 2

Не пропустіть шокуюче розслідування потрійного вбивства. Дивіться онлайн детективний серіал Історія одного злочину 2 сезон 25 серія на сайті СТБ. Ви будете вражені!

У 25 серії кримінального серіалу Історія одного злочину було скоєно потрійне вбивство у будинку відомого бізнесмена Степана Кліща. Вбито самого бізнесмена та двох повій, злочинець також намагався відкрити сейф, але безуспішно. За цим кілером оперативники полювали вже рік. Серед його жертв були бізнесмени, один політик, а також кримінальний авторитет. Щоразу злочинець діяв швидко і точно, сам та без свідків, стріляв двічі не залишаючи жодного сліду. Хто замовив такого профі? Дізнайтеся у детективі Історія одного злочину 2 сезон 25 серія.

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