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Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 2 сезон 24 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 24 серія 2 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 24 | 31.07.2024 | Сезон 2

Дивіться просто зараз розслідування смерті спортсменки у кримінальному серіалі Історія одного злочину 2 сезон 24 серія на сайті СТБ. Ви не зможете відірватись від екранів, не пропустіть!

У 24 серії детективу Історія одного злочину на дні річки було знайдено тіло молодої спортсменки, яка займалася фігурним катанням – Анастасії Пчілки. У дівчини було понівечене обличчя та проломлений череп, а до тіла була прив’язана гиря, але причиною смерті стало втоплення. Оперативники опитали помічницю Анастасії, та розповіла, що дівчина зникла два місяці тому, відразу після свого дня народження. Хто ж вбив молоду спортсменку? Дізнайтеся всі подробиці – дивіться онлайн детективний серіал Історія одного злочину 2 сезон 24 серія.

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