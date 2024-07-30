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Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 2 сезон 23 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 23 серія 2 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 23 | 30.07.2024 | Сезон 2

Дивіться просто зараз резонансне розслідування жорстокого вбивства чоловіка у детективному серіалі Історія одного злочину 2 сезон 23 серія на сайті СТБ. Ви не зможете відірватись від екранів до останньої секунди!

У 23 серії кримінального серіалу Історія одного злочину в лісосмузі було знайдено понівечене тіло чоловіка. Першою версією слідчих було те, що це скоїли бродячі пси. Проте, жовта преса почала розганяти чутки про жахливу роботу МВС. Згодом в оперативників з’явилося ще декілька версій. Можливо це було вбивство з особистих мотивів, або залякування. На тілі жертви були сліди зв’язування, а в кишенях сире м’ясо, яке привернуло собак. Хто ж був здатен на таку жорстокість? Дізнайтеся всі подробиці – дивіться онлайн детектив Історія одного злочину 2 сезон 23 серія.

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