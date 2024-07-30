Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 23 серия

Серия 23 | 30.07.2024 | Сезон 2

Смотрите прямо сейчас резонансное расследование жестокого убийства мужчины в детективном сериале Історія одного злочину 2 сезон 23 серия на сайте СТБ. Вы не сможете оторваться от экранов до последней секунды!

В 23 серии криминального сериала Історія одного злочину в лесополосе было найдено изуродованное тело мужчины. Первой версией следователей было то, что это совершили бродячие псы. Однако, желтая пресса начала разгонять слухи об ужасной работе МВД. Впоследствии у оперативников появилось еще несколько версий. Возможно это было убийство по личным мотивам, или запугивание. На теле жертвы были следы связывания, а в карманах сырое мясо, которое привлекло собак. Кто же был способен на такую жестокость? Узнайте все подробности – смотрите онлайн детектив Історія одного злочину 2 сезон 23 серия.

Смотреть онлайн другие сериалы на сайте СТБ

Історія одного злочину 2 сезон 22 серия